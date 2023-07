FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu neuen deutschen China-Strategie:

"Ein entscheidender Satz steht gleich am Anfang der neuen deutschen China-Strategie: China habe sich verändert und das mache "eine Veränderung unseres Umgangs mit China erforderlich". (...) Auffällig sind die vielen skeptischen Töne in der Strategie. Dass China nicht nur als "Partner", sondern als "Wettbewerber" und "systemischer Rivale" gesehen wird, wird an vielen Stellen deutlich. Das hat auch damit zu tun, dass die Bundesregierung typisch westliche Prioritäten setzt, vom Klimaschutz bis zu den Menschenrechten. Das war schon in der Vergangenheit, als China noch schwächer war, schwer durchzusetzen. Und am Ende wird die deutsche Chinapolitik Rücksicht auf die amerikanische nehmen müssen, deshalb gilt auch für dieses Dokument: Papier ist geduldig."/DP/jha