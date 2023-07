Was muss bei der Lagerung von Kartoffeln beachtet werden? Diese und weitere Fragen beantwortet die QS-Akademie in dem Live-Online-Seminar Qualitätserhaltung von Kartoffeln im Lager am 28. September 2023 (14:00 bis 16:30 Uhr). Dabei erfahren die Teilnehmer alles Wissenswertes rund um den Qualitätserhalt von Kartoffeln während der Lagerung. Die beiden Referenten Dr. Rolf Peters...

Den vollständigen Artikel lesen ...