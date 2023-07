NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 83 auf 66 Euro gesenkt. Die Gewinnaussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Chemikalienhändlern. Die anhaltende Nachfrageschwäche in der Chemiebranche, manifestiert durch zahlreiche Gewinnwarnungen, sowie immer schwächere Preistrends erhöhten das Risiko für eine unerwartet massive Ergebnisnormalisierung auch bei den Händlern. Udeshis Favorit bleibt Azelis./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 21:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 00:15 / BST

DE000A1DAHH0