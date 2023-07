DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS - Trotz der Ankündigung, eine Milliarde Euro in der Heimat zu investieren, sieht Siemens den Standort Deutschland in Gefahr. Die Bedingungen hätten sich deutlich verschlechtert, sagte Siemens-Chef Roland Busch dem Handelsblatt. "Wir sind mit allem unglaublich kompliziert und langsam geworden. Das wird international immer mehr zu einem Wettbewerbsnachteil", sagte er. Siemens will allein in Erlangen 500 Millionen Euro unter anderem in die Erweiterung und Digitalisierung der Fertigung stecken. Dies sei möglich, weil es nicht um energieintensive Produktion gehe, sondern um eine Elektronikfertigung zum Beispiel von Steuerungen für Maschinen, sagte Busch. (Handelsblatt)

DOUGLAS - Der Parfümeriekonzern Douglas könnte schon im kommenden Jahr an die Börse zurückkehren. "Private-Equity-Firmen wie unser Hauptgesellschafter CVC planen in der Regel mit einem Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren, ehe sie wieder aussteigen. CVC ist bei Douglas seit 2015 engagiert und damit wohl in der zweiten Phase des Investments, wenn man die Corona-Jahre abzieht", sagte Douglas-Chef Sander van der Laan der Rheinischen Post. Auf dem Weg, die für 2026 gesteckten Ziele zu erreichen, sieht van der Laan bereits große Fortschritte. (Rheinische Post)

CVC CAPITAL - Die Zeit des billigen Geldes ist auch für die Private Equity-Branche vorbei - das bedeutet: Die Bewertungen sinken, die Exits werden schwieriger. Aus Sicht von CVC-Deutschlandchef Alexander Dibelius führt das zu einem Ausleseprozess. "Natürlich ist - dem historisch niedrigen Zinsumfeld geschuldet - viel Anlagevermögen auf der Suche nach Rendite in Private Equity geflossen", sagte der Wirtschaftswoche. "Dies ändert sich gerade etwas. Für unsere Branche bedeutet das, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird." (Wirtschaftswoche)

GETIR - Der türkische Schnelllieferdienst Getir steht Monate nach der Übernahme des deutschen Rivalen Gorillas vor drastischen Einschnitten. Die Firma verbrenne zwischen 80 und 100 Millionen Dollar monatlich, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt. Um diese Verluste einzudämmen und Investoren zu überzeugen, noch weiteres Risikokapital zur Verfügung zu stellen, erwäge Getir den Abschied aus weiteren Landesmärkten. Zudem soll der Bezug der Waren auf lokale Franchise-Nehmer umgestellt werden - weg von einer Lagerung in eigenen kleinen Läden vor Ort, sogenannten Dark Stores. (Handelsblatt)

