DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT-REGRESSANSPRÜCHE - Bundesverkehrsminister Volker Wissing lässt nach der hohen Schadenersatzzahlung im Debakel um die Pkw-Maut die Vorgänge um die Vertragsunterzeichnung des damaligen CSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer neu aufrollen. "Wir prüfen derzeit genau, welche Rechtsgrundlagen für generelle Regressansprüche bestehen", sagte der FDP-Politiker. "Bei der Größenordnung des angerichteten Schadens kann man das nicht einfach weglegen. Dazu sind wir den Steuerzahlern verpflichtet." (Augsburger Allgemeine)

EU-ZWANGSLIZENZEN - Pläne der EU-Kommission zur Einführung und Vergabe von Zwangslizenzen stoßen in der Chemieindustrie auf heftigen Widerstand. Für eine unionsweit harmonisierte Regelung fehle die Notwendigkeit, heißt es einer Stellungnahme des Verbandes der chemischen Industrie, die der Augsburger Allgemeinen vorliegt. "Der Vorschlag der Kommission ist schon relativ grotesk. Sie versucht ein Problem zu lösen, das es so nicht gibt - und zwar mit Instrumenten, die zu weit gehen", sagte VCI- Syndikusrechtsanwalt Marcel Kouskoutis. Die Kommission will eigenen Angaben zufolge "die EU in die Lage versetzen, rechtzeitig auf Krisensituationen zu reagieren und dabei das gesamte Potenzial des Binnenmarktes zu nutzen". Hintergrund sind die Erfahrungen in der Corona-Pandemie, in der unter anderem die USA die Aufhebung des Patentschutzes forderten, um allen Ländern den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten zu ermöglichen. (Augsburger Allgemeine)

