ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) hat eine Untersuchung gegen den Schweizer Schokoladenkonzern Barry Callebaut eröffnet. "Im Rahmen der Vorabklärung haben sich genügend Anhaltspunkte für die mögliche Verletzung von Regularien ergeben", teilte die Börsen-Regulierungsstelle SER (SIX Exchange Regulation) am Freitag in Zürich mit. Dabei gehe es um die Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen. Der Schokoladenhersteller habe möglicherweise gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität verstoßen, hieß es.

Die SER prüfe im Rahmen der Untersuchung, ob tatsächlich eine Verletzung der Regularien vorliege. "Es werden keine Auskünfte über das laufende Verfahren erteilt." Die SER werde über den Ausgang des Verfahrens informieren./dm/tv/AWP/men