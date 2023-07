HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4527/ Andreas Böcskör ist Group General Counsel, ESG & Sustainability Strategy Lead der SBO sowie Co-Founder von ESG Chain. Andreas ist zugleich mein letzter Gast vor der Sommerpause. Wir sprechen über Studium, Gerichtsjahr, ein Internship bei der OMV in Deutschland und eine spannende Phase bei Wolf Theiss, Schwerpunkt M&A. Dann über den Wechsel zu SBO, bei der neben Legal und Compliance auch die Verantwortung für Capital Markets von Beginn an Thema war. Andreas ist ESG- und IT-Experte, brachte zB Input zur Virtuellen HV in die CIRA und gibt Wissen via Keynotes und Tätigkeiten in FHs weiter. Eine Art Know How Spende ist auch ESG Chain, Andreas ist Co-Founder und es geht vor allem um das Thema ...

