Das amerikanische Transportunternehmen Ryder System Inc. (ISIN: US7835491082, NYSE: R) wird seinen Aktionären am 15. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,71 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 21. August 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (0,62 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 14,5 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 188. vierteljährliche Dividende in ununterbrochener Folge. Seit mehr als 47 ...

