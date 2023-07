Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim DAX gemächlicher angehen. Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16.000 Punkte geschafft, am heutigen Freitag zeichnet sich nun aber eine wenig veränderte Eröffnung ab.Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,07 Prozent im Minus auf 16.129 Punkte. Anleger gehen damit abwartend in die Berichtssaison, die am Freitag mit einigen Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...