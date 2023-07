Am Mittwoch hatte BASF nach Börsenschluss die Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht und die Gesamtjahresprognose - letztlich wenig überraschend - gekappt. Obwohl der weltgrößte Chemieproduzent für das laufende Jahr nun noch etwas pessimistischer ist als die meisten Analysten, nahm man die Gewinnwarnung am Markt relativ gelassen hin. Auch die Experten zeigten sich keineswegs geschockt. So schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research in einer am Donnerstag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...