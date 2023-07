Die frischen Mittel will das bayerische Unternehmen nutzen, um vorwiegend Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von zwei Gigawatt in den nächsten fünf Jahren in Deutschland zu realisieren. Dazu braucht es unter anderem auch mehr eigene EPC-Kapazitäten.Maxsolar hat sich von den institutionellen Investoren Infranity, I Squared Capital und Rivage Investment eine Finanzierung von insgesamt 410 Millionen Euro gesichert. Die Mittel umfassten zwei Tranchen - die erste in Höhe von 165 Millionen Euro, die mit einer zweiten Tranche über 245 Millionen Euro erweitert werden kann, wie das bayerische ...

