DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank ist laut Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, trotz der guten Inflationsdaten vom Juni weiterhin auf eine Anhebung der Zinssätze bedacht. "Es ist wirklich zu früh, den Sieg über die Inflation zu verkünden", sagte Daly. Die Juni-Daten seien "sehr positiv" gewesen und es wäre gut, wenn es sich um einen Abwärtstrend handeln würde, aber sie sei weiter in einer "abwartenden Haltung".

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. "Ich sehe zwei weitere Erhöhungen um je 25 Basispunkte in den vier verbleibenden Sitzungen dieses Jahr als notwendig an, damit sich die Inflation in Richtung unseres Zieles bewegt", sagte Waller. Die Abkühlung der Inflation im Juni sei zwar eine gute Nachricht gewesen, aber "ein Datenpunkt macht noch keinen Trend".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

12:15 Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

12:45 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

12:45 Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli PROGNOSE: 65,5 zuvor: 64,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.539,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.717,25 +0,0% Nikkei-225 32.474,50 +0,2% Hang-Seng-Index 19.399,97 +0,3% Kospi 2.603,01 +0,5% Shanghai-Composite 3.245,71 +0,3% S&P/ASX 200 7.308,60 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Stimmung ist weiter positiv angesichts der zunehmenden Hoffnungen auf ein Ende des US-Zinserhöhungszyklus. Am Vortag hatten die Erzeugerpreise den niedrigsten Stand seit 2020 gezeigt, nachdem am Mittwoch bereits der Anstieg der Verbraucherpreise schwächer ausgefallen war als gedacht. An der Wall Street war es darauf vor allem mit den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten nach oben gegangen. Auch der angekündigte Rücktritt von James Bullard von seinem Amt als Präsident der Fed von St. Louis habe zur Kauflaune beigetragen, denn Bullard gelte als geldpolitischer Falke, hieß es. An den chinesischen Börsen, die Gewinne von 0,3 Prozentverzeichnen, stützt weiter die Erwartung von Konjunkturstimuli und einer lockereren Geldpolitik. Viele Teilnehmer seien der Ansicht, dass in die Aktien zu viel Pessimismus eingeflossen sei und dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung kommen dürfte. Derweil liegt der japanische Nikkei-225-Index 0,2 Prozent höher bei 32.497 Punkten. Dass der Yen seinen Vormarsch gegen den Dollar weiter fortsetzt, stört nicht, zumal dahinter in erster Linie eine breit angelegte Schwäche des Dollar steht. Die japanische Währung profitiert laut Marktteilnehmern aber auch davon, dass es Spekulationen über eine etwas falkenhaftere Gangart der Bank of Japan gibt. Seven & I Holdings verlieren unterdessen 4,9 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Einzelhändlers im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent gesunken ist.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.394,62 +0,1% 47,19 +3,8% S&P-500 4.510,01 +0,8% 37,85 +17,5% Nasdaq-Comp. 14.138,57 +1,6% 219,61 +35,1% Nasdaq-100 15.571,98 +1,7% 264,75 +42,3% Do Mi Umsatz NYSE (Aktien) 828 Mio 874 Mio Gewinner 2.061 2.136 Verlierer 876 816 Unverändert 108 84

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Hoffnung auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels in den USA erhielt in Form geringer als erwartet gestiegener Erzeugerpreise neue Nahrung. Weiter sinkende Marktzinsen trieben vor allem die Kurse der als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte. Die Sektoren Halbleiter und Software im S&P-500 legten um 2,6 sowie 1,6 Prozent zu. Die Geschäftszahlen von Pepsico wurden gut aufgenommen, zumal Pepsico den Ausblick angehoben hatte. Die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. Beim Möbelhersteller Millerknoll sorgte der Zahlenausweis, der ungter anderem einen starken Schuldenabbau zeigte, für ein Plus von 6,2 Prozent. Conagra (+0,5%) verfehlte mit dem Umsatz die Konsensschätzungen knapp. Der Lebensmittelhersteller ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage bald normalisieren wird. Viasat stürzten um 28 Prozent ab, nachdem das Unternehmen von Problemen mit einem Satelliten berichtet hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -12,6 4,75 20,0 5 Jahre 3,94 -13,5 4,07 -6,2 7 Jahre 3,85 -12,4 3,97 -12,1 10 Jahre 3,76 -10,2 3,86 -12,2 30 Jahre 3,90 -5,3 3,95 -7,3

Mit der Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus drückten gestiegene Rentennotierungen die Renditen erneut tief ins Minus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1235 +0,1% 1,1225 1,1140 +5,0% EUR/JPY 154,70 -0,2% 154,97 154,28 +10,2% EUR/GBP 0,8556 +0,1% 0,8548 0,8561 -3,3% GBP/USD 1,3131 -0,0% 1,3132 1,3011 +8,6% USD/JPY 137,71 -0,2% 138,06 138,47 +5,0% USD/KRW 1.262,36 -0,4% 1.266,89 1.271,04 +0,0% USD/CNY 7,1295 -0,3% 7,1510 7,1703 +3,4% USD/CNH 7,1338 -0,2% 7,1508 7,1730 +3,0% USD/HKD 7,8153 -0,1% 7,8217 7,8215 +0,1% AUD/USD 0,6891 +0,0% 0,6888 0,6832 +1,1% NZD/USD 0,6403 +0,2% 0,6390 0,6347 +0,8% Bitcoin BTC/USD 31.425,48 +0,5% 31.271,01 30.407,47 +89,3%

Der Dollar verbuchte mit den Zinsspekulationen die längste Durststrecke seit September 2021. Der Dollarindex sank um weitere 0,8 Prozent auf die niedrigsten Stände seit April 2022. Im Gegenzug setzte sich der Euro deutlicher von der 1,12-US-Dollar-Marke nach oben ab. "Da sich die jüngsten Arbeitsmarktdaten abgekühlt haben und die Inflation nun nahe am Zielwert liegt, erfährt der Dollar eine starke Neubewertung", sagte Analyst James Harte von TickMill Group.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,98 76,89 +0,1% +0,09 -3,0% Brent/ICE 81,41 81,36 +0,1% +0,05 -2,1%

Die Ölpreise (+2,0%) legten weiter zu. Gestützt wurde der Preis von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur ohne Rezession und der Dollarschwäche. Allerdings trieben auch Anzeichen sinkender Ölexporte aus Russland den Preis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,07 1.961,68 -0,0% -0,61 +7,5% Silber (Spot) 24,85 24,88 -0,1% -0,02 +3,7% Platin (Spot) 973,60 976,73 -0,3% -3,13 -8,8% Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,0% -0,00 +3,0%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

US-NOTENBANK

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, will im kommenden Monat von seinem Amt zurücktreten.

USA/CHINA

Nach einem chinesischen Hackern zugeschrieben Angriff auf E-Mail-Konten westlicher Regierungen hat US-Außenminister Antony Blinken den chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi nach Angaben eines US-Regierungsvertreters vor Konsequenzen von Hackerangriffen gewarnt. Blinken habe "klar gemacht, dass jedes Handeln, das sich gegen die US-Regierung, US-Unternehmen und US-Bürger richtet, sehr beunruhigend für uns ist", sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Microsoft hatte am Dienstag erklärt, Hacker aus China seien in E-Mail-Konten von rund 25 westlichen Organisationen und Behörden eingedrungen.

AUSTRALISCHE NOTENBANK

Die Nachfolge für den scheidenden australischen Notenbankchef Philip Lowe steht fest. Der australische Finanzminister Jim Chalmers berief die bisherige Vize-Chefin Michele Bullock zur neuen Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA). Die Amtszeit dauert sieben Jahre.

