The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2023
ISIN Name
US86562MBB54 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
XS1642682410 SOFTBANK GROUP 17/UND.
US86562MBA71 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
US65562QBK04 NORDIC INV.BK 18/23 MTN
US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 2031
USN27915AK84 DT.TELEK.INTL F. 16/23
DE000HSH4J86 HCOB FZIXL1 13/23
US89114QC484 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN
US89114QC559 TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLR
CA45950KCN87 INTL FIN. CORP. 2023 MTN
IE0034204895 FTGF-FMV A.X J.GR+I.ADDLA INVESTMENT
GB0030190366 FST SENT-SI GL.EM LDRS AA INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2023
ISIN Name
US86562MBB54 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
XS1642682410 SOFTBANK GROUP 17/UND.
US86562MBA71 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
US65562QBK04 NORDIC INV.BK 18/23 MTN
US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 2031
USN27915AK84 DT.TELEK.INTL F. 16/23
DE000HSH4J86 HCOB FZIXL1 13/23
US89114QC484 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN
US89114QC559 TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLR
CA45950KCN87 INTL FIN. CORP. 2023 MTN
IE0034204895 FTGF-FMV A.X J.GR+I.ADDLA INVESTMENT
GB0030190366 FST SENT-SI GL.EM LDRS AA INVESTMENT