The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2023ISIN NameUS86562MBB54 SUMITOMO MITSUI F. 18/23XS1642682410 SOFTBANK GROUP 17/UND.US86562MBA71 SUMITOMO MITSUI F. 18/23US65562QBK04 NORDIC INV.BK 18/23 MTNUS370425RZ53 ALLY FINANCIAL 2031USN27915AK84 DT.TELEK.INTL F. 16/23DE000HSH4J86 HCOB FZIXL1 13/23US89114QC484 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTNUS89114QC559 TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLRCA45950KCN87 INTL FIN. CORP. 2023 MTNIE0034204895 FTGF-FMV A.X J.GR+I.ADDLA INVESTMENTGB0030190366 FST SENT-SI GL.EM LDRS AA INVESTMENT