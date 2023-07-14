BARCLAYS STARTET MORGAN ADVANCED MATERIALS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 365 PENCEBERENBERG STARTET BEIJER REF MIT 'BUY' - ZIEL 175 SEKGOLDMAN HEBT HEINEKEN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 118 (97) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 165 (167) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 163 (161) EUR - 'BUY'HSBC STARTET ASTRAZENECA MIT 'BUY' - ZIEL 13250 PENCEHSBC STARTET GENMAB AS MIT 'BUY' - ZIEL 3320 DKKHSBC STARTET GSK MIT 'REDUCE' - ZIEL 1190 PENCEHSBC STARTET NOVARTIS MIT 'BUY' - ZIEL 110 CHFHSBC STARTET NOVO NORDISK MIT 'BUY' - ZIEL 1250 DKKHSBC STARTET ROCHE MIT 'BUY' - ZIEL 320 CHFHSBC STARTET SANOFI MIT 'BUY' - ZIEL 120 EURHSBC STARTET SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM MIT 'BUY' - ZIEL 290 SEKJEFFERIES STARTET NORDIC SEMICONDUCTOR MIT 'BUY' - ZIEL 180 NOKJPMORGAN SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...