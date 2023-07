Barclays erwägt, ihr Privatkundengeschäft in Deutschland zu verkaufen (HB)Barry Callebaut wird wegen möglicher Regelverstöße von Börsenaufsicht überprüftJuventus Turin will aus Super-League-Projekt aussteigenMeyer Burger bewirbt sich erfolgreich um 200 Mio Euro Förderung aus dem EU-Innovation-FundRoche steht vor der milliardenschweren Akquisition eines Medikaments zur Behandlung von Darmkrankheiten Douglas könnte schon 2024 zurück an die Börse kommen (Rheinische Post)Brenntag - JP Morgan stuft ab wegen Gewinnaussichten Fielmann - ex Dividende 0,75 EUR Heidelberg Materials erhält Förderung aus EU-Innovationsfonds Südzucker - ex Dividende 0,70 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...