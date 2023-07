Der Kurs von Aixtron ist im Begriff, eine längere Seitwärtsphase hinter sich zu lassen und neue Hochs zu etablieren. Im Vorfeld sollte dabei das All Time High von Anfang Januar 2023 bei 32,21 Euro getestet werden. Laut Schätzungen sollte die Chip-Industrie in den kommenden acht bis neun Jahren um eine Billion US-Dollar wachsen. Europäische Technologiewerte haben am gestrigen Donnerstag Rückenwind aus den USA verspürt. Am Mittwoch davor hatte dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...