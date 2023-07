Fraport AG (ISIN: DE0005773303). Im Juni nutzten rund 5,6 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einer Steigerung um 11,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie überstieg das Tagesaufkommen 200.000 Fluggäste. Diese Marke wurde im Juni und damit noch vor Beginn der Sommerreisewelle bereits an drei Tagen überschritten. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2022 verzeichnete das Aufkommen in Frankfurt lediglich an fünf Tagen über 180.000 Reisende. Vom Verkehrsaufkommen im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 15,6 Prozent entfernt. In ...

