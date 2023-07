Liebe Finanzmarktinteressierte, Aktuell nimmt die Aktie von Nel Asa, angetrieben durch positiven Anlegeroptimismus, erneut Fahrt auf. Schon am Donnerstag konnte der Titel in den ersten Handelsstunden um mehr als 4% zulegen und hat dabei ohne große Schwierigkeiten die Marke von 1,10 Euro überschritten. Am Ende des Tages lag der Kurs sogar teilweise über 1,16 Euro - eine Entwicklung ähnlich stark wie beim ...

