Wienenergie, Rheinenergie, Siemens Energy und Verbund erproben die Beimischung von bis zu 15 Prozent Wasserstoff in einer Gasturbine. Der Testlauf beginnt Mitte Juli in einem Wiener GuD-Kraftwerk.Das Kraftwerk Donaustadt in Wien gehört zu den modernsten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Österreichs. Der lokale Versorger Wienenergie erzeugt dort aus Erdgas Wärme mit 350 Megawatt und Strom mit bis zu 395 Megawatt Leistung. Künftig steuert auch etwas Wasserstoff Energie bei: Mitte Juli beginnt Wienenergie, in der Gas-und-Dampfturbinen-Anlage (GuD) zusammen mit den Partnern Rheinenergie, Siemens Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...