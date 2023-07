Die Nikola-Aktie hat am Donnerstag ein Kursfeuerwerk abgebrannt: 60 Prozent Plus standen zum Handelsende auf der Kurstafel. Doch damit nicht genug - am Freitag zeichnen sich bereits erneut starke Kursgewinne für das Papier des US-Lkw-Herstellers ab. DER AKTIONÄR verrät, wie die Analysten die Nikola-Aktie jetzt einstufen.Grund für die jüngsten Kurskapriolen sind zwei gute News des US-Konzerns. Demnach hat Nikola einen Deal mit BayoTech unterzeichnet, der den Kauf von 50 Nikola Tre Wasserstofftrucks ...

