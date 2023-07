Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.39%) - die längste Serie dieses Jahr: Uniqa 14 Tage (Performance: 7.77%). Tagesgewinner war am Donnerstag Wolftank-Adisa mit 5,88% auf 14,40 (277% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,88% - es war der 2. Tagessieg 2023, Rang 21 im PIR-Group) vor Valneva mit 4,09% auf 6,97 (106% Vol.; 1W 8,74%) und Sportradar Group mit 3,61% auf 12,90 (0% Vol.; 1W 11,50%). Die Tagesverlierer: Montana Aerospace mit -1,58% auf 13,74 (55% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,38%), Aluflexpack mit -1,52% auf 15,56 (18% Vol.; 1W -1,52%), Palfinger mit -1,45% auf 27,15 (20% Vol.; 1W -0,55%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (26,83 Mio.), Verbund (14,85) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...