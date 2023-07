Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Folge 45: Warum eine Vermögenssteuer vor allem den Mittelstand treffen würde Die Bereiche "Steuerrecht und Steuerpolitik" sind im Normalfall Themen, die von Expertinnen und Experten diskutiert werden. Eine ganz spezielle Steuer wird derzeit oft in Diskussion gebracht - die Rede ist von der Vermögenssteuer. In der aktuellen Folge des "Finance Friday" erkläre ich, warum ich gegen die Einführung einer zusätzlichen Vermögensbesteuerung bin und spreche darüber, welche Auswirkungen sie auf Privatpersonen und unsere heimische Wirtschaft hätte. Viel Spaß beim Hören! ?? Für Neuigkeiten aus dem Finanzressort und Einblicke in den ...

