DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Letzte Generation startet bundesweite Blockadeaktionen

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen bundesweit Protestaktionen gestartet. In Berlin begannen die Aktivistinnen und Aktivisten nach eigenen Angaben um 08.00 Uhr mit der Blockade mehrerer großer "Hauptverkehrsadern", unter anderem an der Siegessäule und in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im gesamten Bundesgebiet sollten mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten stattfinden, teilte die Protestgruppe mit.

Waller fordert zwei weitere Fed-Zinserhöhungen dieses Jahr

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. "Ich sehe zwei weitere Erhöhungen um je 25 Basispunkte in den vier verbleibenden Sitzungen dieses Jahr als notwendig an, damit sich die Inflation in Richtung unseres Zieles bewegt", sagte Waller bei einer Veranstaltung in New York. Die Abkühlung der Inflation im Juni sei zwar eine gute Nachricht gewesen, aber "ein Datenpunkt macht noch keinen Trend".

St. Louis Fed-Präsident James Bullard gibt sein Amt ab

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, will im kommenden Monat von seinem Amt zurücktreten. Er wird mit Wirkung zum 15. August Dekan der Mitchell E. Daniels Jr. School of Business an der Purdue University. James Bullard ist der am längsten amtierende Präsident einer Fed-Filiale.

Australien ernennt Vize-Chefin Bullock zur Zentralbankgouverneurin

Die Nachfolge für den scheidenden australischen Notenbankchef Philip Lowe steht fest. Der australische Finanzminister Jim Chalmers berief die bisherige Vize-Chefin Michele Bullock zur neuen Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA). Die Amtszeit dauert sieben Jahre. "Bullock ist die richtige Person, um die RBA in die Zukunft zu führen und sicherzustellen, dass wir die weltbeste und effektivste Zentralbank haben", sagte Chalmers in einer gemeinsamen Stellungnahme mit Premierminister Anthony Albanese.

US-Präsident sieht Chance auf Verhandlungen infolge ukrainischer Gegenoffensive

Die ukrainische Gegenoffensive gegen die russische Invasion könnte nach den Worten von US-Präsident Joe Biden zu einer Verhandlungsbereitschaft Russlands führen. "Meine Hoffnung und Erwartung ist, dass die Ukraine erhebliche Fortschritte in ihrer Offensive macht und dass das irgendwann zu einer Verhandlungslösung führen könnte", sagte am Donnerstag Biden bei einer Pressekonferenz in Helsinki. Der russische Präsident Wladimir Putin habe "den Krieg schon verloren".

US-Streumunition bereits in der Ukraine eingetroffen

Die von den USA versprochene Streumunition ist bereits in der Ukraine eingetroffen. "Wir haben sie gerade erhalten. Wir haben sie noch nicht eingesetzt, aber sie kann einen großen Unterschied (auf dem Schlachtfeld) ausmachen", sagte der hochrangige ukrainische Armeekommandeur Oleksandr Tarnawskyj dem US-Nachrichtensender CNN. "Auch der Feind weiß, dass wir mit dem Erhalt dieser Munition einen Vorteil haben." US-Generalleutnant Douglas Sims bestätigte die Angaben später. Tarnawskyj versicherte, die ukrainischen Truppen setzten die Munition nicht in dicht besiedelten Gebieten ein.

Putin: Nato-Beitritt der Ukraine würde zu "zusätzlichen Spannungen" führen

Nach dem Nato-Gipfel in Vilnius hat der russische Präsident Wladimir Putin vor den Folgen eines möglichen Beitritts der Ukraine zu dem Militärbündnis gewarnt. "Ich bin mir sicher, dass dies die Sicherheit der Ukraine selbst nicht erhöhen, die Welt im Allgemeinen viel verletzlicher machen und zu zusätzlichen internationalen Spannungen führen wird", sagte Putin in einem Fernsehinterview. Die Auswirkungen westlicher Langstreckenwaffen auf das Kampfgeschehen in der Ukraine bezeichnete Putin als "nicht entscheidend".

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Juni -0,2% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Juni -2,9% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise +1,1% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise +9,3% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +9,0% gg Vorjahr

Singapur BIP 2Q bereinigt +0,3% gg Vorquartal (PROG: -0,2%)

Singapur BIP 2Q +0,7% gg Vorjahr (PROG: +0,4%)

