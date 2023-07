Original-Research: HAEMATO AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu HAEMATO AG



Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 30,75 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- Herstellerzwangsrabatte belasten "Specialty Pharma"-Segment - Lifestyle & Aesthetics"-Segment sollte in 2023 wachsen; hohe Potenziale mit Botox-Einführung vorhanden

- Steigerung der Rentabilität erwartet



Erwartungsgemäß weist die HAEMATO AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzrückgang auf 248,14 Mio. EUR (VJ: 285,04 Mio. EUR) aus und liegt damit knapp unterhalb der zuvor erwarteten Umsatzbandbreite von 250 bis 280 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang ist dabei auf den Wegfall des Vertriebs von Covid-19-Laientests, die wesentlich zum Rekordwert des Geschäftsjahres 2021 beigetragen hatten, zurückzuführen. Aufgrund eines bestehenden Überangebots am Markt hatte das HAEMATO-Management Mitte 2021 den Vertrieb aufgegeben, was zu einer Umsatzlücke in 2022 geführt hat.



Die Geschäftstätigkeit der HAMEATO AG teilt sich nach den beiden Segmenten "Lifestyle & Aesthetics" und "Specialty Pharma" auf. Im "Lifestyle & Aesthetics" findet die Vermarktung pharmazeutischer, medizinischer und medizintechnischer Produkte für die ästhetische Chirurgie und kosmetische Dermatologie statt. Im Specialty Pharma-Segment tritt die HAEMATO AG als Großhändler und Parallelimporteur in Erscheinung auf. Da der Rückgang der Laientests insbesondere dem Bereich "Lifestyle & Aesthetics" zugeordnet ist, hatte dies hier zu einem Rückgang der Umsätze in diesem margenstarken Segment auf 42,48 Mio. EUR (VJ: 65,15 Mio. EUR) geführt. Gleichzeitig hatte die vorgenommene Bereinigung des Produktportfolios die Umsätze im "Specialty Pharma"-Bereich auf 205,66 Mio. EUR (VJ: 219,90 Mio. EUR) reduziert.

Der Umsatzrückgang findet sich auch in einem auf 8,30 Mio. EUR (VJ: 11,16 Mio. EUR) rückläufigen EBIT wieder. Zwar hat sich die EBIT-Marge damit auf 3,3 % (VJ: 3,9 %) reduziert, die Hereinnahme des margenstarken Segments "Lifestyle & Aesthetics" zeigt im mehrjährigen Vergleich aber eine Steigerung der Rentabilität auf. In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 lag die EBIT-Marge jeweils deutlich unter 1,0 %.



Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet das HAEMATO-Management Umsatzerlöse in Höhe von 230 bis 250 Mio. EUR und ein EBIT von 6 bis 8 Mio. EUR. Sowohl auf Umsatz- als auch auf operativer Ergebnisebene wird dabei mit einer leicht rückläufigen Entwicklung gerechnet. In erster Linie dürfte dies auf ein erwartetes rückläufiges Geschäft im Segment "Specialty Pharma" zurückzuführen sein. Im Rahmen des GKV-Stabilisierungsgesetzes wurden bis zum 31.12.2023 die Herstellerzwangsrabatte von 7,0 % auf 12,0 % erhöht, was bei der HAEMATO AG zu entsprechenden Belastungen führen sollte. Prozessoptimierungen und Kosteneinsparungen sollten diesen Effekt teilweise aufheben. Im Segment "Lifestyle & Aesthetics" sollen Marktanteile hinzugewonnen und die Ergebnismargen weiter verbessert werden. Im Fokus steht hierbei die Entwicklung von margenstarken Eigenmarken, die sowohl über den Großhandel als auch im Rahmen des B2C-Geschäftes vertrieben werden sollen. Perspektivisch sollte in diesem Segment zudem der Vertrieb von Botulinumtoxin (Botox)-Produkten zu einem wichtigen Wachstumstreiber avancieren.



Für 2023 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 242,04 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 7,44 Mio. EUR. In den kommenden Geschäftsjahren sollte eine Rückkehr zum Umsatzwachstum, sowie, mit dem erwarteten überproportionalen Anstieg der margenstarken "Lifestyle & Aesthetics"-Umsätze, eine sukzessive Verbesserung der EBIT-Margen erreicht werden.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 30,75 EUR (bisher: 31,70 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27337.pdf



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.07.2023 (11:04 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.07.2023 (09:30 Uhr)

