An den letzten Ladereserven kratzen oder den Laptop permanent an der Steckdose angeschlossen haben - Ladegewohnheiten können die Lebensdauer unserer Akkus beeinflussen. Mit diesen Tipps wirkst du dem entgegen. "Leben am Limit" - das kann bei der Akkuladung von Laptops in zwei Extreme übertragen werden: Einerseits hält sich der Ratschlag aus alten Zeiten hartnäckig, man möge sein Gerät doch möglichst leer werden lassen, bevor man es wieder auflädt; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...