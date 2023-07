Die wieder eingedämmten Zinssorgen und positive Analystenstimmen haben der Infineon-Aktie in den letzten Tagen Auftrieb verliehen. Bleiben die Bullen am Drücker, wäre mit dem Sprung über das bisherige Jahreshoch bei 39,16 Euro der Weg aus technischer Sicht in Richtung des Mehrjahreshochs bei 43,85 Euro geebnet.Analysten sehen sogar noch deutlich mehr Potenzial für die DAX-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 47,86 Euro - daraus resultiert ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent, nachdem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...