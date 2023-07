FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Sixt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 125 Euro gesenkt. Die Gewinne des Autovermieters dürften in diesem Jahr wohl sinken, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch in den kommenden zwei Jahren sei nicht mit stärker steigenden Gewinnen zu rechnen. Es gebe Frühindikatoren wie die Gebrauchtwagenpreise, die eine zunehmende Marktschwäche signalisierten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / / CET

DE0007231326