DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Gewinne - Nikkei dreht ins Minus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend etwas fester haben die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag tendiert. Die Stimmung war weiter positiv angesichts der zunehmenden Hoffnungen auf ein Ende des US-Zinserhöhungszyklus. Am Vortag hatten die Erzeugerpreise den niedrigsten Stand seit 2020 gezeigt, nachdem am Mittwoch bereits der Anstieg der Verbraucherpreise schwächer ausgefallen war als gedacht. An der Wall Street war es darauf vor allem mit den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten nach oben gegangen. Auch der angekündigte Rücktritt von James Bullard von seinem Amt als Präsident der Fed von St. Louis habe zur Kauflaune beigetragen, denn Bullard gelte als geldpolitischer Falke, hieß es.

In den USA verfestigt sich zudem die Erwartung auf eine weiche Landung der Wirtschaft. Nun blickten die Anleger gespannt auf die US-Berichtsaison, die am Freitag mit einer Reihe großer Banken Fahrt aufnimmt.

An den chinesischen Börsen stützte weiter die Erwartung von Konjunkturstimuli und einer lockereren Geldpolitik. In Schanghai gab der Index aber leichte Gewinne wieder ab, während Hongkong 0,3 Prozent im Plus notierte. Viele Teilnehmer seien der Ansicht, dass in die Aktien zu viel Pessimismus eingeflossen sei und dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung kommen dürfte.

Derweil drehte der japanische Nikkei-225-Index ins Minus und schloss 0,1 Prozent leichter bei 32.391 Punkten. Vor allem Automobil- und Einzelhandelswerte drückten. Etwas Belastung kam vom Yen, der seinen Vormarsch gegen den Dollar weiter fortsetzte. Der Dollarindex war in den vergangenen Tagen auf den niedrigsten Stand seit Frühjahr 2022 abgesackt. Die japanische Währung profitierte laut Marktteilnehmern auch davon, dass es Spekulationen über eine etwas falkenhaftere Gangart der Bank of Japan gibt. Seven & I Holdings verloren unterdessen 5,1 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Einzelhändlers im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent gesunken ist.

Halbleiter- und Konsumwerte führten den Kospi in Seoul 1,4 Prozent nach oben, womit sich Südkorea an die Spitze der ostasiatischen Märkte setzte.

In Sydney ging es um 0,8 Prozent aufwärts. Der Markt beendet den Handel mit dem höchsten Wochengewinn seit November, angeführt wurde er von Technikwerten. Derweil wurde mit Michele Bullock die erste weibliche Gouverneurin der australischen Notenbank ernannt. Die Amtszeit von Philip Lowe endet im September. Die Ernennung der bisherigen Vize-Chefin spreche für Kontinuität, hieß es am Markt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.303,10 +0,8% +3,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.391,26 -0,1% +24,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.628,30 +1,4% +17,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.237,70 +0,0% +4,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.401,30 +0,3% -2,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.247,12 +0,3% -0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.412,55 +1,2% -6,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1208 -0,2% 1,1225 1,1140 +4,7% EUR/JPY 155,05 +0,1% 154,97 154,28 +10,5% EUR/GBP 0,8554 +0,1% 0,8548 0,8561 -3,4% GBP/USD 1,3103 -0,2% 1,3132 1,3011 +8,3% USD/JPY 138,35 +0,2% 138,06 138,47 +5,5% USD/KRW 1.266,38 -0,0% 1.266,89 1.271,04 +0,4% USD/CNY 7,1392 -0,2% 7,1510 7,1703 +3,5% USD/CNH 7,1433 -0,1% 7,1508 7,1730 +3,1% USD/HKD 7,8180 -0,0% 7,8217 7,8215 +0,1% AUD/USD 0,6865 -0,3% 0,6888 0,6832 +0,8% NZD/USD 0,6373 -0,3% 0,6390 0,6347 +0,4% Bitcoin BTC/USD 31.216,31 -0,2% 31.271,01 30.407,47 +88,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,75 76,89 -0,2% -0,14 -3,3% Brent/ICE 81,17 81,36 -0,2% -0,19 -2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,99 26,61 +1,4% +0,38 -66,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,20 1.961,68 -0,3% -6,48 +7,2% Silber (Spot) 24,73 24,88 -0,6% -0,15 +3,2% Platin (Spot) 966,95 976,73 -1,0% -9,78 -9,5% Kupfer-Future 3,91 3,93 -0,5% -0,02 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

July 14, 2023 03:51 ET (07:51 GMT)

