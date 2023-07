DAX legt Pause ein. Fokus auf US-Banken

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der DAX® startete kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche. Die jüngst veröffentlichten Wirtschafts- und Inflationsdaten sind verarbeitet. Nun richten die Marktteilnehmer den Blick auf Unternehmensdaten. Die ersten Konzerne haben in den zurückliegenden Tagen ihre Prognosen bereits angepasst. Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo läuten heute die Berichtssaison nun in.

Brenntag kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Die Aktionäre von Fresenius Medical Care (FMC) stimmen heute auf einer außerordentlichen Hauptversammlung unter anderem über eine Umwandlung von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft ab. Damit müsste der Mutterkonzern Fresenius FMC nicht mehr voll in die Bilanz aufnehmen. Vielmehr würde die Dialysetochter nur noch entsprechend des Anteils und somit mit rund einem Drittel aktiviert. Mercedes-Benz sieht einen extremen Preiskampf im E-Automarkt in China. Dies gilt vor allem bei Volumensegment, wo unter anderem heimische Hersteller wie BYD und SAIC Gas geben. Nokia revidierte die Margen- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.200/16.370 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000 Punkte

Der DAX® eröffnete heute verhalten im Bereich des gestrigen Schlussstands. Erste Signale deuten auf eine Atempause hin. Rücksetzer auf die Unterstützungsmarke von 16.040 Punkte wären keine Überraschung. Gleichwohl zeigen die Bullen in diesen Tagen noch keine Schwäche. Rücksetzer könnten somit als Kaufgelegenheit gesehen werden. Nachhaltige Kaufimpulse erhält der Index allerdings erst oberhalb des jüngsten Hochs von 16.200 Punkten. Taucht der Index hingegen unter 16.040 Punkte ist mit eine Konsolidierung bis 15.920 oder gar 15.800 Punkte zu rechnen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2023 -14.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.07.2018 - 14.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Reverse-Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 110 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWJ 94,55* 18.500 11.000 22.000 15.03.2024 DAX® HC2CN2 86,76* 18.000 13.000 22.500 15.12.2023

*max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 95 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 14,76 12.915,353145 14.529,772288 5 Open End DAX® HC01N6 17,86 15.067,690892 15.605,607457 15 Open End DAX® HC4YCJ 6,32 15.498,158442 15.820,520138 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC6WGZ 9,76 19.369,713067 17.756,215969 -5 Open End DAX® HC6WGY 7,48 17.217,375319 16.678,471472 -15 Open End DAX® HC701M 4,87 16.786,90777 16.464,599141 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

