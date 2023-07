Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 17.07.2023- (Nr. 278) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Mai 2023- (Nr. 279) Reiseverhalten: Reisen ins In- und Ausland, Privat- und Geschäftsreisen, genutzte Verkehrsmittel und Ausgaben, Jahr 2022Dienstag, 18.07.2023- (Nr. 280) Baugenehmigungen, Mai 2023- (Nr. 281) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2022- (Nr. 29) Zahl der Woche: Verbraucherpreise für Flugtickets und Pauschalreisen, 1. Halbjahr 2023Mittwoch, 19.07.2023- (Nr. 282) Adoptionen, Jahr 2022- (Nr. 283) Umsatz im Gastgewerbe, Mai 2023- (Nr. 284) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Mai 2023Donnerstag, 20.07.2023- (Nr. 285) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juni 2023- (Nr. 286) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Juni 2023- (Nr. 287) Totgeburten, Jahr 2022- (Nr. 288) Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2023Freitag, 21.07.2023- (Nr. 289) Verbleib von Personen mit Blue Card und internationalen Studierenden, Jahr 2022- (Nr. 290) Zusammengefasste Geburtenziffer (Kinder je Frau), Jahr 2022- (Nr. N043) Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Identifikation mit der Arbeit, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5558133