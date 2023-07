Mainz (ots) -Die finale Gästeliste für die Dortmunder Westfallenhalle steht: Ella Endlich meldet sich nach der Babypause zurück, Kerstin Ott unterbricht einmalig ihre TV-Auszeit. Anna-Carina Woitschack, Michael Bolton und Ricchi e Poveri komplettieren das umfangreiche Line-up - ein Sommerabend mit vielen Schlagerstars und internationalen Gästen: "Die Giovanni Zarrella Show" am 22. Juli 2023, 20.15 Uhr, live im ZDF.Es wird die bislang größte Schlagerparty der "Giovanni Zarrella Show": Fans dürfen sich auf ein überraschendes Wiedersehen mit Kerstin Ott freuen, extra für Giovannis Sommerparty unterbricht sie ihre derzeitige Fernseh-Pause. Ella Endlich feiert ihren Premierenbesuch in der "Giovanni Zarrella Show". Gleiches gilt für Anna-Carina Woitschack, die ebenfalls zu den zahlreichen Stars des Abends zählt.Mitfeiern und Mitsingen ist angesagt, wenn Maite Kelly, Semino Rossi, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P und Heinz Rudolf Kunze ihre Hits anstimmen - auf dem Programm stehen allein zehn Nummer-1-Hits. Passenden Sound für die Sommerparty liefern außerdem Anna-Maria Zimmermann und Mickie Krause. Er wird seinen Partykracher "Schatzi, schenk mir ein Foto" als ganz neue Version in einem romantischen Duett mit Sonia Liebing präsentieren. Ebenfalls mit dabei: Schlagerlegende Michael Holm, eine Woche vor seinem 80. Geburtstag. Bei seinem Auftritt hat er mit Ramon Roselly einen prominenten Kollegen an seiner Seite.Für internationalen Glanz sorgen die britische Band Simply Red und US-Superstar Michael Bolton. Nach 14 Jahren meldet sich der zweifache Grammy-Gewinner mit neuer Musik zurück. Außer der Single "Beautiful World" singt er mit Giovanni Zarrella seinen Welterfolg "How Am I Supposed To Live Without You".Und was wäre die Sommerparty der "Giovanni Zarrella Show" ohne echten Italo-Klassiker? Der Gastgeber freut sich auf seinen Auftritt mit der italienischen Kultband Ricchi e Poveri. Deren Orhwurm "Sara perche ti amo" aus dem Jahr 1981 erlebt derzeit einen Höhenflug als Hymne in Fußballstadien und als Clip auf Social Media.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter https://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Login),per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie Giovanni Zarrella Show in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5558132