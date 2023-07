Freiburg (ots) -Am 13. Juli feierte JobRad in Anwesenheit des Finanzbürgermeisters Stefan Breiter, Stadt Freiburg und Vertreterinnen und Vertretern des Bauherrn Strabag Real Estate die Eröffnung seines neuen Gebäudes Süd auf dem JobRad-Campus in der Heinrich-von-Stephan-Straße 13 in Freiburg. Die Firmenzentrale des Dienstradanbieters ist damit nun komplett.Es gibt einen Grund zur Freude beim Freiburger Mobilitätsdienstleiser JobRad: Seit Anfang Juli sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von JobRad GmbH, JobRad Leasing GmbH und JobRad Holding SE auf dem JobRad-Campus untergebracht und nicht mehr auf mehrere Standorte im Freiburger Stadtgebiet verteilt. Der Campus befindet sich in Laufnähe zum Hauptbahnhof und ist sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut erreichbar. "Mit dem JobRad-Campus ist ein moderner und nachhaltiger Arbeitsort mitten in der Freiburger Innenstadt entstanden, der die Bahnhofachse deutlich aufwertet und auch für externe Besucherinnen und Besucher öffnet", erklärte Freiburgs Finanzbürgermeister Stefan Breiter im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier, die am 13. Juli für die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des Baus stattfand.Hochmodernes Arbeitsumfeld für bis zu 1.000 PersonenDie beiden sich gegenüberstehenden, fünfgeschossigen Gebäude Nord (bereits 2021 bezogen) und Süd des nun fertiggestellten Campus bieten den derzeit rund 800 JobRad-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern am Standort Freiburg ein hochmodernes Arbeitsumfeld. Insgesamt rund 15.000 qm Bürofläche können flexibel und divers genutzt werden: Es gibt klassische Arbeitsplätze, Bereiche für Austausch und Zusammenarbeit sowie Rückzugs- und Ruheräume. Und dabei ist noch Luft nach oben. Bis zu 1.000 Mitarbeitende könnten gleichzeitig auf dem Campus arbeiten."Wir haben hier einen echten Ort der Begegnung geschaffen: Wenn ich sehe, wie gut die Multi-Space-Arbeitsplätze angenommen werden und wie Kolleginnen und Kollegen sich an den verschiedensten Orten austauschen - etwa im begrünten Innenhof, in unserem Betriebsrestaurant Gabel, im öffentlichen Café Kurbel und in den vielen Kommunikationsarealen - dann macht mich das sehr froh", freut sich JobRad-Gründerin und -Gesellschafterin Sandra Prediger, die zur Eröffnung einlud.Darüber hinaus ist der Campus besonders nachhaltig. Beide Gebäude wurden nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen errichtet. Zusätzlich ist der Campus mit einer Photovoltaikanlage und einer energieeffizienten Grundwasser-Wärmepumpe ausgestattet. Als vom ADFC ausgezeichnetes fahrradfreundliches Unternehmen gibt es auf dem Campus eine Fahrrad-Werkstatt sowie Duschen und Umkleiden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich ausreichend Platz für Fahrräder: Mit rund 450 Fahrradparkplätzen besitzt JobRad die wohl größte private Fahrrad-Tiefgarage Freiburgs.Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 60.000 Arbeitgeber mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP, Deutsche Bahn und der SC Freiburg - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/presse (https://www.jobrad.org/ueber-uns/presse.html)Pressekontakt:Tassilo Holz | Media RelationsTel. 0761 205515-795 | tassilo.holz@jobrad.org | www.jobrad.org/presseJobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80095/5558142