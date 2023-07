Die Commerzbank-Aktie kennt seit ein paar Tagen nur einen Weg: Nach oben! So geht es nach einem kräftigen Kursgewinn gestern (+3%) auch heute weiter aufwärts - aktuell bis an die Kursmarke von 11,30 Euro. Damit rückt auch das am 06. März 2023 markierte 5-Jahres-Hoch bei 11,94 Euro in greifbare Nähe. Was macht die Commerzbank-Aktie langfristig? Commerzbank-Aktie im Fokus Auf...

