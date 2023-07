Eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt: Nach 16 Jahren wird heute der Standard-Font in Microsoft Office von Calibri auf Aptos umgestellt. Wie der zuständige Microsoft-Mitarbeiter Si Daniels in einem Design-Blogpost mitteilt, wird heute die seit 2007 verwendete Standardschriftart Calibri in allen Microsoft-Office-Anwendungen durch eine neue ersetzt: Aptos heißt die serifenlose Schriftart, die sich - wie Helvetica - optisch an der Schweizer Typographie ...

