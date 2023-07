© Foto: picture alliance / Stephan Goerlich | Stephan Goerlich



Mit Bremssystemen für Züge und LKWs könnte Knorr-Bremse in den kommenden Jahren stark von der Dekarbonisierung des Personenverkehrs profitieren, glaubt die Berenberg Bank. Sie stuft die Aktie auf Kaufen!

Fast 30 Prozent hat die Aktie seit Jahresanfang hinzugewonnen und gehört damit zu den Top-Performern im MDAX. "Knorr-Bremse kombiniert ein relativ defensives Profil mit starken Marktanteilen (ca. 50 Prozent bzw. über 20 Prozent bei Schienen- und Lkw-Bremssystemen) dank seiner Wettbewerbsstärken", schreibt Berenberg-Analystin Yasmin Steilen. "Das hohe Engagement von ca. 80 Prozent im krisenfesten Personenverkehr dürfte von verschiedenen Konjunktur-programmen zur Dekarbonisierung des Verkehrs profitieren."

Während der Fokus in den vergangenen Jahren auf den wechselnden CEOs und dem Tod von Großaktionär Heinz Hermann Thiele lag, sei es nun an der Zeit, "einen neuen Blick" auf die Aktie zu werfen, so Steilen. Das Unternehmen wird aktuell mit einem KGV von 16 gehandelt.

Besonders spannend sei die Aktie mit dem Blick auf den Megatrend Autonomes Fahren. "Wir erwarten, dass der Umsatz von Knorr-Bremse aufgrund der starken starken Megatrends (zunehmende Sicherheit und autonomes Fahren) langfristig steigen wird", so die Analystin weiter.

Sie stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und setzt ihr Kursziel auf 77 Euro fest, ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion