Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 11. Juli 2023 das Konzept für die Erstellung eines Immobilienpreisindex für Wohnimmobilien sowie die Erstellung eines Mietpreisindex zur Kenntnis genommen und mehrere Amtsstellen mit der Umsetzung der beiden Indizes beauftragt.In seiner Sitzung vom 4. April 2022 überwies der Landtag ein Postulat zum Thema "bezahlbares Wohnen in Liechtenstein" an die Regierung. Im Zuge der Ausarbeitung der Postulatsbeantwortung hat sich herausgestellt, dass die für die erforderliche Auswertung notwendigen Daten nur beschränkt vorhanden oder nur mit sehr hohem manuellem Arbeitsaufwand abrufbar sind. Aus diesem Grund setzte die Regierung im Herbst 2022 eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Datenlage zum liechtensteinischen Immobilienmarkt ein.Das von der Arbeitsgruppe erarbeitete und nun vorliegende Konzept bildet die Grundlage für die Umsetzung eines Wohnimmobilienindexes und eines Mietpreisindexes, welche in Zukunft unter anderem in folgenden Bereichen einen Mehrwert bieten werden:- Entscheidungsgrundlage für Politik- Überwachung der Finanzmarktstabilität- Grundlage für Regulierungsbehörden- Ermöglichung von internationalen VergleichenDer Wohnimmobilienindex soll innerhalb von zwei bis vier Jahren und der Mietpreisindex innerhalb von ein bis drei Jahren erstmals publiziert werden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100909562