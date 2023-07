Zusätzlich will der Schweizer Photovoltaik-Hersteller damit 3,5 Gigawatt an zusätzlichen Modul- und Zellkapazitäten in Deutschland und voraussichtlich Spanien aufbauen. Die Förderung erfolgt über den Europäischen Innovation Fund, bei dem sich Meyer Burger mit seinem Projekt beworben hatte.Meyer Burger erhält 200 Millionen Euro für den Ausbau seiner Photovoltaik-Produktion in Europa. Die Hoffnungen erfüllten sich mit dem Projekt "HOPE". Die Abkürzung steht für "High-efficiency Onshore PV module production in Europe". Damit bewarb sich Meyer Burger in einem EU-weiten Auswahlverfahren des Europäischen ...

