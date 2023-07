Berlin - Laut einer Umfrage findet eine Mehrheit der Deutschen Überlegungen in der CDU, im Osten auch mit der Linkspartei Gespräche über Regierungsbildungen zu führen, gut. Im aktuellen ZDF-Politbarometer gaben das 60 Prozent der Befragten an.



Selbst unter den Unionsanhängern sehen das demnach 50 Prozent so. Insgesamt 34 Prozent und 47 Prozent im Lager der Unionsanhänger lehnen das ab. Wegen der Stärke der AfD wird es in den ostdeutschen Bundesländern zunehmend schwierig, Regierungen ohne ihre Beteiligung zu bilden. Bisher hatte die CDU eine Zusammenarbeit mit der Linken kategorisch ausgeschlossen.



Ohne Koalition mit der Linkspartei oder der AfD könnte nach aktuellen Umfragen eine Regierungsbildung beispielsweise in Thüringen nach der Landtagswahl im kommenden Jahr aber unmöglich werden.

