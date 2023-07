FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 460 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 6600 (7200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS STARTS MORGAN ADVANCED MATERIALS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 365 PENCE - BERENBERG CUTS MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 725 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 155 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 900 (951) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2184 (2447) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 947 (1069) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC STARTS ASTRAZENECA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 13250 PENCE - HSBC STARTS GSK WITH 'REDUCE' - PRICE TARGET 1190 PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1140 (1230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES IAG ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 160 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5350 (5250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES XPS PENSIONS GROUP PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 495 (545) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 12400 (11560) PENCE



