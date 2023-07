SINGAPUR, July 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut im Bereich der Biotechnologie mit globalen Umsetzungskapazitäten, ist Finalist bei den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Awards 2023.



Der Gewinner wird auf der 7. Cell & Gene Therapy World Asia in Singapur am 13. September 2023 bekanntgegeben.

Novotech ist derzeit Empfänger der Auszeichnung Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022.

Dazu der Preisverleiher IMAPAC, ein weltweit führendes Unternehmen für Geschäftsdaten, wie folgt:

"Mit den Asia Pacific CGT Excellence Awards 2023 sollen herausragende Pioniere, Forscher, Innovatoren und Hersteller im Bereich der Zell- und Gentherapie (CGT) gewürdigt werden, die rasche Fortschritte bei neuen Therapien, F&E und Herstellung ermöglichen. Die Asia Pacific CGT Excellence Awards 2023 würdigen außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten und Trendsetter von heute und inspirieren die Innovatoren von morgen, indem sie neue CGT-Forschungsentwicklungen, neueste Fortschritte und Technologien sowie bewährte Verfahren in der CGT-Fertigung vorstellen."

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Im Rahmen des Engagements von Novotech für den Fortschritt im CGT-Bereich veranstaltete das Unternehmen kürzlich eine Gesprächsrunde mit Citeline auf der BIO 2023 mit dem Titel: Building the Foundations of Successful Cell & Gene Therapy Trials (Schaffung der Grundlagen für erfolgreiche Zell- und Gentherapieversuche).

Zu den Experten als Podiumsteilnehmer gehörten:

Miloš Miljkovic, Chief Medical Officer - Cartesian Therapeutics, Inc.

Michelle Lynn Hall, Associate Vice President, Genetic Medicine & Neurodegeneration - Eli Lilly

Jordan Shin, Senior Vice President, Clinical Development and Translational Science - LEXEO Therapeutics

Sonal Gupta, Senior Vice President and Head of Clinical Development - AffyImmune Therapeutics Inc.

Catherine Stehman-Breen, CEO - Chroma Medicine

Moderator: Brent Warner, President, Gene Therapy - Poseida Therapeutics

Novotech hat außerdem vor kurzem in Zusammenarbeit mit Citeline einen Bericht über eine Branchenumfrage veröffentlicht, in der die Befragten über künftige Investitions- und Entwicklungstrends in allen Sektoren, einschließlich CGT, berichteten.

Der Bericht zeigt Folgendes auf:

Der CGT-Markt wurde im Jahr 2022 auf 18,61 Mrd. USD geschätzt, wird aber bis 2030 voraussichtlich 93,78 Mrd. USD erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,41 %. Ein Beweis für diese Dynamik ist die Zahl der FDA-Zulassungen für Gentherapie im zweiten Halbjahr 2022, die die Gesamtzahl der vorangegangenen fünf Jahre übersteigt.

Auf die Frage nach der vielversprechendsten Therapieform für künftige Investitionen und Entwicklungen standen CGTs an erster Stelle (26 %), gefolgt von mRNA (22 %) und Antikörpertherapeutika (19 %).

Der Bericht gibt Einblicke in die Trends und Probleme bei klinischen Studien in der Biotechnologie, jetzt, da die Unternehmen versuchen, die Finanzierung für die weitere und zukünftige Entwicklung zu sichern.

Laden Sie den Bericht hier herunter

Novotech hat eine Reihe bedeutender Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, das Unternehmen hat den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award und den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award erhalten und hat in den letzten drei Jahren mehr als 45 Partnerschaftsvereinbarung mit führenden Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech ist das führende Auftragsforschungsinstitut im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.