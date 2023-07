Nach fünf Gewinntagen in Folge startet der DAX ein wenig schwächer in den Freitagshandel. Mit einem Minus von zeitweise vier Prozent ist Brenntag am Morgen der größte Verlierer im deutschen Leitindex. Im Fokus stehen heute aber die US-Großbanken. JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup lassen am Nachmittag in die Bücher blicken und läuten damit traditionell die Bilanzsaison ein.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: ...

