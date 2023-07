DJ BdB: Vorschläge zu Krisenmanagement und Einlagensicherung gehen am Ziel vorbei

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat die Vorschläge der EU-Kommission zur Überarbeitung des europäischen Rahmens für das Krisenmanagement von Banken und die Einlagensicherung kritisiert. "Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht", sagte Hilmar Zettler, Geschäftsbereichsleiter Bankenaufsicht und Einlagensicherung des Bankenverbandes. Dort sehe man zwar grundsätzlich die Notwendigkeit, dass der Rahmen für das Krisenmanagement von Banken modernisiert werden müsse. "Allerdings ist der Plan der Kommission, das Abwicklungsregime auch auf mittlere und kleinere Banken auszuweiten, der falsche Weg."

Die angedachten Änderungen drohten zu einer vehementen Kostensteigerung des Krisenmanagements für kleine und mittlere Banken zu führen. Man habe Verständnis für das Anliegen der Institutssicherer, die Funktionsfähigkeit ihrer Systeme auch in Zukunft zu gewährleisten. Bei den kleinen und mittleren Banken handele es sich allerdings nicht nur um Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Auch ein Großteil der privaten Banken falle in diese Kategorie. Wie auch immer die weitere Diskussion um das Paket verlaufe, "es darf keinen Wettbewerbsnachteil für die privaten Banken in Deutschland geben", forderte Zettler.

July 14, 2023

