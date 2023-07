München (ots) -Deutschlands bekanntestes Quiz auf vier Rädern kehrt zurück und bekommt ein exklusives Spin-off auf Joyn: Das "Quiz Taxi - Joyn Edition" mit Social-Media-Star Amar (581.000 Abonnent*innen bei YouTube) ist ab 18. September 2023 kostenlos auf Joyn verfügbar. In der Neuauflage des kultigen TV-Klassikers beantworten nicht nur ahnungslose Taxi-Gäst*innen die kniffligen Fragen, Fahrer und Quizmaster Amar fordert zudem Freund*innen und bekannte Gesichter aus der Social-Media-Welt in seinem Quiz Taxi heraus. Wie lautet das Plusquamperfekt von "ich bin"? Was ist die typische Handbewegung der viral gegangenen Tanzszene aus "Wednesday" mit Jenna Ortega? Wie lautet der bürgerliche Name des Entertainers Knossi? Und wie oft gewann Riccardo Simonetti bei "Wer stiehlt mir die Show?"? Von jauchzenden Jubelschreien bis zu nervenaufreibenden Gedächtnisproben hat Amars Quiz Taxi alles zu bieten. Können seine Gäst*innen die Fragen richtig beantworten und sich das heißbegehrte Preisgeld sichern?Gastgeber Amar freut sich über das Spin-Off: "Ich habe schon damalsunglaublich gerne das 'Quiz Taxi' geschaut und mich sehr über dieMöglichkeit gefreut, selbst als Host mitwirken und dem Format meineganz eigene Note geben zu dürfen!"Joyn zeigt ab 18. September 2023 wöchentlich zwei neue Folgen von "Quiz Taxi - Joyn Edition", eine Preview gibt es exklusiv bei Joyn PLUS+. Parallel läuft die Neuauflage des originalen "Quiz Taxi" mit Thomas Hackenberg ab 4. September 2023 mit täglich neuen Folgen bei Kabel Eins und mit einer exklusiven Preview der nächsten Folge immer sieben Tage vorab bei Joyn PLUS+. Produziert wird "Quiz Taxi - Joyn Edition" von der filmpool entertainment GmbH.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Pressekontakt JoynLuisa HollmannMobil: +49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deBei Fragen zum Format:PEPPERSTARK GmbHLuana DjugaTel.: +49 151 610 31317luana.djuga@pepperstark.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5558250