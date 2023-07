DJ VW steigert Absatz im Juni dank Europa - China bremst

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juni dank starker Absatzzuwächse in Europa mehr Autos verkauft. Gebremst wurde der Wolfsburger DAX-Konzern allerdings auf dem weltweit wichtigsten Automarkt: In China sackten die Verkäufe spürbar ab. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 5,7 Prozent auf 847.600 Einheiten. Für die ersten sechs Monate berichtete der Konzern ein Absatzplus von 12,8 Prozent auf 4,37 Millionen Fahrzeuge.

Auf dem wichtigen chinesischen Markt sanken die Verkäufe im Juni um 14,5 Prozent auf 291.400 Fahrzeuge. In den ersten sechs Monaten zusammen verzeichnet VW in China ein kleines Minus von 1,2 Prozent. In Westeuropa stiegen die Verkäufe im Juni den weiteren Angaben zufolge erneut spürbar um 30,5 Prozent auf 318.100 Einheiten. In Nordamerika kletterten sie um knapp 6 Prozent auf 83.400 Fahrzeuge.

Bei den vollelektrischen Autos erzielte VW im zweiten Quartal ein Absatzplus von 53 Prozent auf 180.600 Autos. Der BEV-Anteil an den gesamten Verkäufen stieg somit auf 7,7 Prozent von 6,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Pkw der Marke Volkswagen verkauften sich im Monat Juni um 2,4 Prozent schlechter. Audi wies dagegen ein Plus von 11,5 Prozent aus, und Porsche setzte 1,7 Prozent weniger Sportwagen ab. Die Lkw-Holding Traton verkaufte knapp ein Fünftel mehr.

