DJ Scholz: Deutschland hat beim Modernisierungskurs an Tempo zugelegt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht seine Regierung deutliche Fortschritte machen in ihrem Vorhaben, Deutschland auf Modernisierungskurs zu bringen und gegen den Klimawandel anzugehen. Scholz verwies in seiner jährlichen Sommer-Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse auf den beschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien, den Ausbau der Strom- und Wasserstoffnetze und der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Scholz verwies zudem auf milliardenschwere Investitionen in Deutschland, wie etwa in die Halbleiterproduktion.

"Es ist also so, dass in unserem Land Fahrt aufgenommen worden ist und das Tempo immer mehr zunimmt, das wir aber auch brauchen, damit wir tatsächlich unserer Zielsetzung erreichen und immer ein Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen bleiben", sagte Scholz.

Deutschland werde durch die hohen Investitionen vielleicht der große Halbleiterstandort in Europa, sagte Scholz. Dabei verwies er etwa auf die geplante Investition im Umfang von 30 Milliarden Euro in ein Chip-Werk des amerikanischen Unternehmens Intel in Magdeburg. Hier will die Bundesregierung rund 10 Milliarden Euro an Fördergelder geben.

Wichtig sei in dem Zusammenhang auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dies sei nötig, um den Fachkräftebedarf in Deutschland zu begegnen. Scholz verwies zudem auf die Stärkung des Zusammenhalts in Deutschland. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro im vergangenen Jahr habe eine deutliche Lohnerhöhung für die Menschen gebracht. Außerdem hätte es steuerliche Entlastungen für kleinere und mittlere Unternehmen sowie geringere Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit kleineren Einkommen gegeben.

Durch die geplante Kindergrundsicherung soll zudem die Kinderarmut in Deutschland verringert werden. Scholz bekräftige, dass es bis Ende August die Details vorgelegt würden.

