Bremen (ots) -Illegaler Holzhandel ist ein Milliardengeschäft. Hohe Renditen und geringer Verfolgungsdruck ziehen die organisierte Kriminalität magisch an. Allein im vergangenen Jahr gab es in Europa für 120 Millionen Tonnen Holz keinen Herkunftsnachweis. Gleichzeitig ist Entwaldung eine der größten Ursachen für das Klimaproblem mit dem Treibhausgas CO2. "Rabiat"-Reporter Johannes Musial begibt sich in "Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia" auf eine riskante Recherche in Kambodscha, Rumänien, Frankreich, Österreich und Deutschland - zweimal kommt Musial gerade noch mit heiler Haut davon.Zu sehen ist "Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia" von Radio Bremen am Montag, 17. Juli 2023, ab 5:30 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) und um 23:35 Uhr im Ersten. Der File steht für akkreditierte Pressevertreterinnen und -vertreter im Vorführraum des ARD-Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de/) zur Ansicht bereit.In Rumänien steht einer der letzten und größten Urwälder Europas. Schätzungsweise die Hälfte der Bäume im Land wird illegal abgeholzt. Einer der wichtigsten Abnehmer für das Holz: Möbelhäuser und Baumärkte in Deutschland. Johannes Musial begleitet die Umweltschützer der Organisation "Agent Green", die gegen die rumänische Holzmafia kämpfen. Gegen alle, die am illegalen Holz verdienen: Holzfäller, Händler, korrupte Beamte."Agent-Green"-Gründer Gabriel Paun wurde 2015 fast totgeschlagen, als er Hinweisen auf illegale Abholzung nachging. Mindestens sechs Förster wurden in den letzten zehn Jahren in Rumänien umgebracht. Als der "Rabiat"-Autor Johannes Musial mit den Umweltschützern auf illegale Fällarbeiten stößt, müssen sie vor wütenden Holzfällern aus dem Wald flüchten.Eigentlich sollten Politik und Polizei die einzigartigen rumänischen Wälder schützen, doch Korruption ist weit verbreitet. Die Holzmafia besticht Beamte, Politiker, Polizisten. Die Europäischen Union verwarnte Rumänien bereits 2020, weil es seine Wälder nicht ausreichend schützt. Konsequenzen hatte das bisher nicht.In Deutschland nimmt der Reporter die Spur des illegalen Holzes auf, gemeinsam mit Johannes Zahnen vom WWF. Er gilt als "der" Holzdetektiv. Seit 20 Jahren schon sucht er auf dem deutschen Markt nach Holz mit fragwürdigem Ursprung. Gemeinsam gehen sie in Möbelhäuser, kaufen verdächtige Holzprodukte und schicken sie ins Labor. Gibt es Hinweise auf illegales Holz?Bei Interpol in Lyon trifft Johannes Musial den Ermittler Sasa Braun. Er ist zuständig für Umweltkriminalität bei der internationalen Polizeibehörde. Interpol schätzt den Markt für illegales Holz auf bis zu 152 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Umweltkriminalität sei der drittgrößte Kriminalitätsbereich weltweit, gleich nach Drogenhandel und Produktfälschung. Und: Im illegalen Holzhandel mische die organisierte Kriminalität mit. Es gehe auch um Menschenhandel, Waffenhandel, sogar Terrorismus.In Kambodscha sind ein Drittel der Wälder in den letzten 20 Jahren verschwunden. Die Holzmafia ist mächtig hier, soll Verbindungen in Regierungskreise haben. Offen darüber reden will deshalb kaum jemand. Marcus Hardtke tut es. Vor 30 Jahren kam der deutsche Umweltschützer nach Kambodscha. Seither legt er sich mit der Holzmafia an.Wie die arbeitet, erlebt Johannes Musial hautnah. Er fährt in den Wald Prey Lang. Es ist das größte Naturschutzgebiet Kambodschas, trotzdem verschwinden die Bäume mit unglaublicher Geschwindigkeit. Eine Gruppe Männer geht dort regelmäßig auf Patrouille, um die Holzfäller zu finden, die den Wald rund um ihr Dorf abholzen. Als sie sie gefunden haben, wird der "Rabiat"-Reporter wieder aus dem Wald flüchten müssen.Aber er hat eine Holzprobe der gefällten Bäume mitgenommen. Denn das Holz soll in Europa landen. Um mehr herauszufinden, fährt er mit der Probe zum Thünen-Insitut für Holzforschung in Hamburg, das Holz aus der ganzen Welt prüft.Antworten auf das Problem mit illegalem Holz sucht der Film auch bei Holzunternehmen und Politik. Von den Holzmarktführern will nur HS Timber aus Österreich sprechen. Die Firma hat sechs Standorte in Rumänien. Nach Skandalen in der Vergangenheit wirbt sie jetzt mit Nachhaltigkeit und einem System, das illegales Holz identifizieren soll. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte sagt, sie könnten illegales Holz zu 99,9 Prozent ausschließen. Kann das sein?Und was machen eigentlich die Aufsichtsbehörden? Kritiker sagen, es gäbe zu wenig Kontrollen, zu geringe Strafen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist zuständig für Holzimporte. Auf Anfrage heißt es, illegal geschlagenes Holz habe die Anstalt noch nie gefunden. "Rabiat"-Reporter Johannes Musial fragt deshalb persönlich im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMLE) nach, dem die BLE untersteht."Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia" ist eine Produktion der Sendefähig GmbH im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Thomas von Bötticher) für die ARD Mediathek und Das Erste 2023."Y-Kollektiv"2016 startete das "Y-Kollektiv" als Format von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF: Journalismus auf YouTube, junge Journalistinnen und Journalisten der Generation Y erzählen die Welt, wie sie sie sehen. Im Laufe der Jahre hat sich das "Y-Kollektiv" mit über eine Million Abonnentinnen und Abonnenten bei YouTube und über 100.000 Followern bei Instagram eine beachtliche Community aufgebaut. Die liebt die klare, offene Herangehensweise des Kollektivs, die Nähe und Bereitschaft zur Diskussion. Mit "Rabiat" kam 2018 der erste Schritt ins TV. Ab 13. Juli 2023 konzentrieren die Macherinnen und Macher des "Y-Kollektiv" nun alle Reportagen in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv): Immer montags erscheinen dann neue "Y-Kollektiv"-Reportagen in der ARD Mediathek im Wechsel mit "Rabiat by Y-Kollektiv"-Produktionen in der ARD Mediathek bzw. im Ersten.Fotos sind unter ARD Foto (https://www.ardfoto.de/index.phtml) abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5558408