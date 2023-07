Der DAX zeigt weiterhin Stärke und steigt mittlerweile den fünften Handelstag in der Folge an. Am Vortag ging der DAX bei 16.145 Punkten aus dem Handel und zeigt sich aktuell im Bereich von 16.100 Punkten tiefer. Der DAX ist ebenso wie der S&P 500 stark überkauft, allerdings konnten beide Indizes ihren Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 16.060 Punkten bzw. 4.480 Punkten überschreiten. Kann sich der DAX über dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart halten ...

