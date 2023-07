DJ Ministerium sieht moderate Konjunkturerholung im Jahresverlauf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet mit einer gedämpften Wirtschaftserholung in diesem Jahr. "Insgesamt sprechen die rückläufigen Preise auf den globalen Energiemärkten, die weiter nachlassende Inflationsdynamik, die höheren Lohnabschlüsse und die erwartete weltwirtschaftliche Belebung für eine moderate konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht. Die wirtschaftliche Lage im Frühsommer sei "nach wie vor von einer hohen Unsicherheit und uneinheitlichen Datenlage geprägt". Während sich das außenwirtschaftliche Umfeld bis zuletzt als schwach erweise, deuteten erste binnenwirtschaftliche Indikatoren auf eine konjunkturelle Stabilisierung hin.

"Insgesamt dürfte sich die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Quartal noch als sehr verhalten darstellen", erwarteten die Ökonomen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aber. Die jüngsten Daten zu den Konjunkturindikatoren, insbesondere zu den Auftragseingängen und der Industrieproduktion, deuteten auf eine "moderate konjunkturelle Grunddynamik" hin, nachdem es zum Ende des ersten Quartals zu einer merklichen Abkühlung gekommen sei. Trotz der eingetrübten Stimmung in den Unternehmen deute die jüngste Stabilisierung der Nachfrage auf eine allmähliche Erholung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten hin.

Die Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz hätten sich im Mai gegenüber dem Vormonat zum zweiten Mal in Folge leicht erhöht. "Die privaten Konsumenten sind aber weiter verunsichert", konstatierte das Ministerium. In den kommenden Monaten seien vom privaten Konsum in realer Betrachtung keine größeren Wachstumsimpulse zu erwarten. Maßgeblich für einen beschleunigten Auftrieb der Verbraucherpreise im Juni seien "nach rückläufiger Tendenz seit März Einmaleffekte aufgrund der Entlastungsmaßnahmen für das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt vor einem Jahr". Am Arbeitsmarkt sei trotz einer spürbaren Eintrübung im Juni angesichts des bestehenden Fachkräftemangels "nicht von einer sprunghaft steigenden Arbeitslosigkeit auszugehen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2023 07:01 ET (11:01 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.