Der weltweit renommierte Industriekonzern Siemens steht vor einer Reihe wichtiger Entscheidungen. Das Unternehmen plant eine beträchtliche Expansion und entsprechend sind große Investitionen vorgesehen. Standorte in Deutschland Siemens beabsichtigt, eine Investition in Höhe von einer halben Milliarde Euro in seinen Standort für Digital Industries in Erlangen zu tätigen. Gemeinsam mit bereits angekündigten Projekten summiert sich das geplante Investitionsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...