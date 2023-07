Verschiedene Blogs hatten am Freitag berichtet, dass Metas Twitter-Alternative Threads in Deutschland teilweise nicht mehr funktioniere. Nun ist klar: Die Sperre gilt für ganz Europa. Ex-Facebook Meta hat auf Nachfrage gegenüber Heise Online bestätigt, dass der Zugriff auf die neue App Threads, die innerhalb weniger Tage bereits über eine Million Nutzer:innen fand, in Europa nicht mehr möglich ist. Zuvor war vermutet worden, das Problem betreffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...